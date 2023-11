WEC, Mick Schumacher a tempo pieno con Alpine

Mick Schumacher torna in pista dopo un anno d’assenza e la chiusura della propria esperienza in F1. Il tedesco è pronto per una nuova sfida nel FIA World Endurance Championship, presente nella classe regina con la nuovissima LMDh targata Alpine.

Il figlio di Michael Schumacher si allontana almeno per una stagione dalla massima formula, l’ex campione di FIA F2 gareggerà in ogni evento del Mondiale ed ovviamente anche nella mitica 24h Le Mans. La conferma arriva dopo una serie di indiscrezioni ed un test disputato in quel di Jerez della Frontera (Spagna).

In compagnia del 24enne ritroveremo in scena i francesi Paul-Loup Chatin, Nico Lapierre, Matthieu Vaxiviére e Charles Milesi. Il quartetto transalpino e Schumacher condivideranno l’avventura in Alpine in compagnia dell’austriaco Ferdinand Habsburg.

Il nome Schumacher, lato Michael, torna nelle competizioni di durata, l’ex alfiere della Ferrari corse infatti con il Team Sauber Mercedes la 24h Le Mans del 1991. Il nativo di Hürth disputò anche alcune prove nel World Sportscar Championship imponendosi nella 480km di Mexico City (1990) e nella 430km di Autopolis (1991). Attualmente resta difficile, invece, vedere Mick presente in pista in compagnia del cugino David Schumacher, figlio di Ralph che corre con Mercedes in GT3.

Alpine continua il cammino verso l’ingresso nella top class del FIA WEC 2024. Un test di durata è stato recentemente svolto ad Aragon in Spagna, prova che precederà altri test in vista dell’opening round che si svolgerà a marzo in Qatar. Ricordiamo che oltre ai francesi sono attesi all’esordio anche BMW, Lamborghini ed Isotta Fraschini, marchi che raggiungeranno i confermati Porsche, Cadillac, Ferrari, Toyota, Peugeot.

Foto. LPS