Coppa Davis 2023, Filippo Volandri: “Avremo bisogno di tutti. La presenza di Sinner ci dà una spinta in più”

Giornata di vigilia a Malaga per l’Italia, pronta a sfidare domani i Paesi Bassi nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli sognano il colpaccio per riportare in patria l’Insalatiera dopo 47 anni di attesa, ma il primo obiettivo (non scontato) deve essere quello di superare il turno e raggiungere in semifinale Serbia o Gran Bretagna.

“Le prime sensazioni sono buone, avremo bisogno di tutti. Ho la fortuna di avere persone che mi aiutano, siamo una squadra un po’ allargata ma è questo che fa la differenza“, dichiara il capitano azzurro Filippo Volandri ai microfoni di Supertennis a margine del Media Day andato in scena ieri per la squadra tricolore verso le Final Eight di Davis.

Sulle varie scelte di formazione possibili: “Cerchiamo di valutare ogni singolo dettaglio e fare delle scelte che, grazie ai ragazzi, sono scelte complesse. Ma se non avessi avuto questa qualità in tanti giocatori non saremmo qui oggi perché abbiamo avuto la squadra al completo poche volte. Mi aspetto che qualcuno se sarà escluso ci rimanga male perché vuol dire che ci tiene”.

“L’unità del gruppo è un fattore che ci fa fare il salto di qualità. Ci serve la forza di tutti, di ci va in campo e di chi non va, di chi gioca il singolare e di chi gioca il doppio. La presenza di Sinner ci dà quella spinta, quell’energia in più, quella ricerca del minimo particolare che può fare la differenza. Sono quei dettagli decisivi“, prosegue l’ex giocatore toscano.

Volandri conferma infine l’atteso arrivo a Malaga di Matteo Berrettini (escluso dai convocati perché ancora in fase di recupero dall’infortunio), per allenarsi e supportare la squadra: “Il piano è che dia il suo contributo come presenza e attaccamento alla maglia. Se possiamo prendere qualcosa da qualsiasi parte lo prendiamo“.

