Volley, Perugia al Mondiale per Club: sorteggiati i gironi e svelate le avversarie

Perugia parteciperà al Mondiale per Club di volley maschile che andrà in scena a Bangalore (India) dal 6 al 12 dicembre. I Block Devils hanno ricevuto l’invito a partecipare alla rassegna iridata insieme ai turchi dell’Halkbank Ankara. La compagine umbra e quella anatolica erano stata eliminate in semifinale dell’ultima Champions League dai polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn Kozle e dello Jastrzebski Wegiel, ma entrambe hanno rinunciato a prendere parte a questa kermesse.

Perugia avrà così la possibilità di difendere il titolo conquistato l’anno scorso. La corazza di Simone Giannelli e Wilfredo Leon, reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana, è stata inserita nel gruppo A insieme ai brasiliani dell’Itambé Minas e ai modesti padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders. Nel gruppo B, invece, spazio all’Halkbank Ankara, ai giapponesi del Suntory Sunbirds (Campioni d’Asia) e ai brasiliani del Sada Cruzeiro (Campioni del Sudamerica). Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate.

Perugia affronterà il Minas nella giornata di giovedì 7 dicembre (ore 16.00) e i Defenders nella giornata di venerdì 8 dicembre (ore 16.00). Le semifinali sono in programma per sabato 9 dicembre (ore 12.30 e 16.00), mentre la Finale si giocherà domenica 10 dicembre (ore 16.00). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. Gli orari sono italiani (a Bangalore sono cinque ore avanti rispetto a noi).

GIRONI MONDIALE PER CLUB VOLLEY 2023

GRUPPO A: Perugia (Italia), Itambé Minas (Brasile), Ahmedabad Defenders (India).

GRUPPO B: Halkbank Ankara (Turchia), Sada Cruzeiro (Brasile), Suntory Sunbirds (Giappone)

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY 2023

Mercoledì 6 dicembre

Ore 12.30 Halbank Spor Kulubu vs Suntory Sunbirds

Ore 16.00 Ahmedabad Defenders vs Itambé Minas

Giovedì 7 dicembre

Ore 12.30 Sada Cruzeiro Volei vs Suntory Sunbirds

Ore 16.00 Sir Sicoma Perugia vs Itambé Minas

Venerdì 8 dicembre

Ore 12.30 Halkbank Spor Kulubu vs Sada Cruzeiro Volei

Ore 16.00 Ahmedabad Defenders vs Sir Sicoma Perugia

Sabato 9 dicembre

Ore 12.30 Semifinale 1

Ore 16.00 Semifinale 2

Domenica 10 dicembre

Ore 12.30 Finale per il terzo posto

Ore 16.00 Finale Mondiale per Club 2023 di volley maschile

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera