Volley, perché Ekaterina Antropova non ha giocato contro Conegliano? Il recupero di Egonu e Sylla...

Ekaterina Antropova non ha giocato il big match tra la sua Scandicci e Conegliano, valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. L’opposto non è potuta scendere in campo a causa di un affaticamento muscolare accusato poco prima della partita ed è così stata obbligata ad accomodarsi in panchina, senza riuscire a fornire il proprio contributo alla compagine toscana che ha perso per 3-1.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono incappate nel secondo ko stagionale dopo quello rimediato al tie-break contro Milano in un altro incontro di cartello. Ekaterina Antropova era reduce da una bella prestazione fornita nel weekend, quando ha segnato 25 punti nella sfida vinta dalle toscane per 3-1 contro Casalmaggiore.

C’era grande attesa anche per conoscere le condizioni fisiche di Paola Egonu, dopo il problema muscolare accusato all’inizio del terzo set della Supercoppa Italiana che la sua Milano ha perso contro Conegliano. L’opposto è stata tenuta a riposo per i primi due set nel derby contro Bergamo, è poi entrata nel corso del terzo set al posto di Adhuoljok Malual e ha giocato la quarta frazione da titolare, mettendo a segno 7 punti con il 38% in fase offensiva.

L’attaccante del Vero Volley dovrà recuperare la miglior forma fisica in vista del big match di domenica 5 novembre contro Conegliano. A riposo Myriam Sylla dopo il problema muscolare accusato in Supercoppa, vedremo se la schiacciatrice riuscirà a essere della partita per la sfida di lusso al Mediolanum Forum.

