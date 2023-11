Volley femminile, squadre italiane assenti al Mondiale per Club: Conegliano non difende il titolo. Le partecipanti

Non ci saranno squadre italiane al Mondiale per Club 2023 di volley femminile, che andrà in scena ad Hangzhou (Cina) dal 13 al 17 dicembre. Conegliano non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno: le Pantere sono infatte state eliminate ai quarti di finale dell’ultima Champions League e dunque non hanno acquisito il diritto di partecipare alla kermesse, proprio come Milano (si vociferava di un possibile invito per Paola Egonu e compagne, ma non è arrivato).

Alla rassegna iridata parteciperano così le due compagini turche che in primavera si sono contese lo scettro del Vecchio Continente: il VakifBank Istanbul allenato da coach Giovanni Guidetti e l’Eczacibasi Istanbul trainato dalla stella Tijana Boskovic. Sul fronte sudamericano, invece, spazio alle brasiliane del Gerdau Minas (allenato da coach Nicola Negro) e del Dentil Praia Clube, ovvero le due formazioni che si sono sfidate per la Coppa Sudamericana.

Spazio anche alle vietnamite del Sport Center I Women’s Club di Hanoi (Campionesse d’Asia) e alle padrone di casa del Bohai Bank Tianjin, tra le cui fila milita la fuoriclasse turca Melissa Vargas. Si sono composti due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali incrociate. Nella Pool B figurano il VakifBank Istanbul, lo Sport Center di Hanoi e il Dentil Praia Clube; nella Pool A spazio a Eczacibasi Istanbul, Gerdau Minas, Bohai Bank Tianjin.

PARTECIPANTI MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2023

POOL A:

Eczacibasi Istanbul (Turchia), Gerdau Minas (Brasile), Bohai Bank Tianjin (Cina).

POOL B:

VakifBank Istabul (Turchia), Dentil Praia Clube (Brasile), Sport Center I Women’s Club Hanoi (Vietnam).

