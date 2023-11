Perché la Champions League di volley (per ora) non si vede in tv: come fare, la guida per lo streaming

Le partite della Champions League 2023-2024 di volley non si possono vedere in tv in Italia. Almeno per il momento. Nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti per trasmettere gli incontri della massima competizione europea, che scatterà oggi con i primi match della fase a gironi femminile (alle ore 20.30 Conegliano ospiterà il Beveren). Per il momento il torneo non avrà dunque una copertura tv alle nostre latitudini e nemmeno un servizio streaming affidati a un network.

I match della Champions League di volley (maschile e femminile) potranno essere seguiti in diretta streaming (a pagamento) su Euro Volley Tv, il canale messo a disposizione dalla CEV (la Federazione Europea). In questo modo potranno essere guardate le partite di Conegliano, Scandicci e Milano durante questa settimane di gare sul fronte femminile, mentre settimana prossima ci sarà il debutto di Trento, Civitanova e Piacenza sul fronte maschile.

La situazione potrebbe anche mutare nelle prossime ore e settimane, qualora qualche broadcaster avanzasse un’offerta per acquistare i diritti di trasmissione.

COME VEDERE LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY IN STREAMING

Cosa bisogna fare per vedere la Champions League di volley in streaming? Andare su questo sito e sottoscrivere un abbonamento (7,99 euro il prezzo mensile, 15,99 euro per il trimestrale, 54,99 euro per l’annuale) grazie a cui vedere tutte le partite della massima competizione europea (delle squadre italiane e non solo).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo