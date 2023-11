Calcio femminile: Inter e Milan si affrontano nella nona giornata di Serie A, attenzione a Roma-Fiorentina

Continuerà in questo fine settimana la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque sfide valide per la nona giornata e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Andiamo a scoprire di più su queste partite.

Si comincerà domani alle ore 12:30 con Como-Pomigliano. Qui da una parte la squadra lombarda, attualmente quarta in classifica insieme all’Inter con 13 punti, cercherà di tornare al successo dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Fiorentina (entrambe per 3-0). Dall’altra parte, invece, il Pomigliano, in questo momento penultimo con 4 punti, proverà a trovare un altro risultato utile in seguito all’importantissima affermazione di settimana scorsa contro il Napoli. Alle 13:45 ci sarà poi il derby di Milano tra Inter e Milan. Sulla carta le nerazzurre, reduci dalla sonora sconfitta per 5-0 contro la Juventus, sono sicuramente favorite per vincere questo interessantissimo match, ma attenzione alla squadra di Maurizio Ganz, che dopo un inizio di stagione deludente (attualmente le rossonere sono soltanto seste con 9 punti) proverà a dare una prima svolta alla stagione.

Alle 12:30 di domenica scenderà in campo la Roma, che affronterà la Fiorentina in un match che si preannuncia molto divertente. Le ragazze di Alessandro Spugna, attualmente prime a punteggio pieno in campionato e reduci dal brillante successo per 3-0 contro l’Ajax in Champions League, andranno a caccia di un’altra vittoria per rafforzare la loro posizione. La Fiorentina (in questo momento terza con 19 punti), invece, cercherà di compiere l’impresa per avvicinarsi ai piani più alti della classifica.

Alle 15:00 toccherà poi alla Juventus, che sfiderà il Napoli in trasferta in una partita che sembra già scritta. Infatti, la compagine campana, momentaneamente ultima con zero punti, non sembra avere le carte in regola per poter impensierire la Juventus e le bianconere dovrebbero dunque vincere senza grossi problemi. Infine, alle ore 18:00 spazio a Sampdoria-Sassuolo, un incontro molto importante in chiave salvezza. Attualmente la squadra ligure si trova in settima posizione con 7 punti, il che vuol dire +2 rispetto al Sassuolo che è ottavo con 5. Chi vincerà farà un bel passo in avanti rispetto alla zona retrocessione.

