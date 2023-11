Volley femminile, rimonta Pinerolo: da 1-2 a 3-2 contro Bergamo. Le piemontesi riprendono la marcia

Pinerolo torna alla vittoria dopo la sconfitta di Milano e batte 3-2 in rimonta Bergamo che si era illusa di poter tornare al successo con il nuovo allenatore, Alberto Bigarelli in panchina.

Bergamo parte forte e mette da subito in difficoltà le padrone di casa (19-14), Pinerolo non riesce a rimontare e le ospiti riescono a vincere 25-22. Nel secondo set si gioca punto a punto, conclusione inevitabile ai vantaggi e vittoria 26-24 della formazione di casa con l’attacco vincente di Nemeth che pareggia il conto.

Nel terzo parziale riparte forte Bergamo, prende il largo nella parte centrale (18-13 con un doppio punto di Melandri) e tiene le distanze fino al 25-19. Pinerolo reagisce e scatta avanti 10-7 nel quarto parziale ma Bergamo non molla e raggiunge le rivali. Pinerolo riparte ma si blocca sul 23-20, Bergamo pareggia a quota 24 ma l’errore di Davyskiba allunga il match al tie break (26-24).

Nel quinto set le due squadre restano vicinissime fino al 10 pari, poi la formazione di casa piazza un break di 5-0 e chiude 15-10. Per Pinerolo 20 unti di Nemeth, 18 di Ungureanu, 17 di Akrari e 13 di Polder. Per Bergamo 22 punti di Davyskiba, 20 per Lorrayna e 10 di Butigan.

Photo LiveMedia/Andrea Amato