Volley femminile, qualche insidia per le big nell’ottava di A1! Milano ospita la sorpresa Pinerolo, Conegliano chiude a Bergamo

Non ci sono scontri al vertice ma è una giornata molto interessante, l’ottava di Serie A1 femminile con due sfide domani, sabato 18 novembre, e le restanti cinque domenica. Le squadre di seconda fascia tenderanno qualche tranello alle big del campionato e, visto che tutte le prime della classe arrivano da un turno infrasettimanale di Coppe Europee, chi più, chi meno faticoso, non è esclusa qualche variazione sul tema.

Si parte sabato con la Reale Mutua Fenera Chieri, galvanizzata dal passaggio del turno in Coppa, che punta a risalire ulteriormente la china in classifica ospitando il fanalino di coda Itas Trentino, ancora in cerca del primo successo stagionale. Favori del pronostico per le piemontesi ma nulla è scritto, si gioca alle 18. Alle 20.30, invece, sono in palio punti molto preziosi in chiave tranquillità (e forse anche posizioni di rincalzo in zona play-off) nella sfida tra Trasportipesanti Casalmaggiore e Roma: entrambe le squadre arrivano da una sconfitta piuttosto pesante ma qualche soddisfazione se la sono tolta finora e una vittoria potrebbe lanciare chi la otterrà in una zona di classifica molto interessante.

Domenica scendono in campo le prime quattro della classe. L’unica che gioca in casa è quella che, sulla carta, ha anche l’impegno meno semplice ed è l’Allianz Milano che ospita alle 17.00 all’Allianz Cloud la rivelazione di questa prima parte di stagione, il Wash4Green Pinerolo che, reduce dalla bella vittoria con Roma, occupa la quinta posizione della classifica e oggi è sul palcoscenico giusto per dimostrare il suo valore.

Trasferta da non prendere sottogamba per la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che, dopo la faticaccia di Stoccarda in Champions League (vittoria in quattro set con due ore di battaglia), sarà di scena alle 19.30 sul campo del Bergamo che ha confermato il tecnico Bibo Solforati nonostante le sei sconfitte a fila e il penultimo posto in classifica e che proverà a creare qualche grattacapo alle venete, che viaggiano senza sconfitte in stagione.

L’altra capolista, Igor Gorgonzola Novara, invece, sarà impegnata alle 17.00 sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Anche le novaresi arrivano da un (tutto sommato tranquillo) mercoledì di Coppa e si trovano di fronte la formazione marchigiana che, dopo un ottimo avvio di stagione, ha incappato in ben quattro sconfitte consecutive che la relegano al terz’ultimo posto in classifica. La qualità non manca in casa Vallefoglia ma Novara parte con i favori del pronostico. Così come appare favorita la Savino del Bene Scandicci, reduce dal convincente successo nella seconda giornata di Champions a Budapest, che alle 17.00 va a far visita alla Honda Olivero San Bernardo Cuneo. Partita importante per entrambe le squadre con le piemontesi che stanno comunque disputando un campionato all’altezza delle aspettative e le toscane che non vogliono perdere contatto con le prime della classe.

Partita sulla carta molto interessante anche quella di Firenze (PalaWanny, ore 17) tra Il Bisonte e Busto Arsizio, due squadre che, pur faticando a tratti, hanno messo in mostra buone cose in questo primo scorcio di stagione e che chiedono a questa sfida di fare da trampolino di lancio in classifica magari per dare la caccia ad un posto nei play-off.

Photo LiveMedia/Andrea Amato