Volley femminile, Novara surclassa nuovamente il Randaberg e si prende un posto agli ottavi di Challenge Cup

Tutto facile per Novara anche questa sera nel ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le ragazze di Lorenzo Bernardi, dopo essersi imposte per 3-0 in trasferta all’andata, bissano lo stesso risultato davanti al proprio pubblico in tre netti set (25-15 25-15 25-12) contro le norvegesi del Randaberg. Al PalaIgor non è mai stata in discussione né la qualificazione agli ottavi né la vittoria nella singola partita, con le padrone di casa che ritrovano il sorriso dopo lo stop arrivato nel weekend passato contro Milano.

Lorenzo Bernardi schiera in cabina di regia Valentina Bartolucci e la partita rimane in equilibrio solo fino all’8-8 del primo set. Un muro di Cristina Chirichella e un buon giro in battuta di Anastasiia Kapralova portano le padrone di casa su un +3 destinato da li a poco ad ampliarsi sempre di più. Novara prende il largo, non si gira più indietro e vince agilmente il primo parziale per 25-15. Alle padrone di casa basta così vincere il secondo set per ottenere l’aritmetica qualificazione agli ottavi di finale. Un secondo set senza storia dall’inizio alla fine, con la Igor Gorgonzola che surclassa le avversarie salendo sul 12-2 e chiudendo 25-15.

La musica non cambia nel terzo parziale, con le ragazze di Bernardi che vogliono chiudere rapidamente i conti senza sprecare troppe energie in vista del match di campionato. Il punteggio per le norvegesi del Randaberg questa volta è ancora più severo, con l’ultimo pallone messo a terra da Novara e tabellone che recita un impetuoso 25-12. La miglior marcatrice tra le fila delle padrone di casa è un’eccezionale Cristina Chirichella che mette a terra 12 attacchi vincenti, 2 muri e 2 ace per un totale di 16 punti. Akimova è rimasta in panchina, con l’opposta Melis Durul a referto con 14 punti. A riposo rimangono anche Bosetti e Danesi, con Kapralova e Ludovica Guidi da 13 e 4 punti.

La squadra italiana al prossimo turno troveranno di fronte a loro le greche dell’Olympiacos SFP Piraeus, che hanno eliminato le lituane del Kaunas. Igor Gorgonzola Novara che si presenta a questa Challenge Cup come una delle squadre da battere, e visto l’avvio di stagione delle ragazze di Bernardi sognare di mantenere in Italia la terza competizione europea per importanza è più che lecito.

Foto: Valerio Origo