Volley femminile, Novara espugna Atene in Challenge Cup: 3-2 sofferto con l’Olympiakos, Akimova straripante

Novara ha sconfitto l’Olympiakos per 3-2 (25-20; 23-25; 25-23; 22-25; 15-6) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2023-2024, la terza competizione europea per importanza. Le Zanzare sono riuscite a imporsi nella tana della formazione greca, espugnando Atene con qualche patema di troppo rispetto alle attese della vigilia.

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno dovuto fare lotta punto a punto con le padrone di casa nel secondo e nel terzo set, sul 2-1 hanno subito la rimonta delle elleniche prima di riuscire a giganteggiare nel tie-break. Le rosa-blu hanno compiuto un primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale, ma per passare il turno bisognerà vincere anche l’incontro di ritorno in programma settimana prossima al PalaIgor oppure perdere per 2-3 e poi imporsi al golden set di spareggio.

La scatenata opposto Vita Akimova ha messo a segno 31 punti ed è stata determinante, vincente il bel duello con Mlejnkova (22). In doppia cifra anche la centrale Cristina Chirichella, che ha messo a segno 18 punti ed è stata affiancata in reparto da Sara Bonifacio (9 punti, Anna Danesi è rimasta in panchina). In doppia cifra anche la schiacciatrice Greta Szakmary (14 punti) affiancata da Caterina Bosetti (8) sotto la regia di Francesca Bosio.

Foto: LiveMedia/Andrea Marangon