Volley femminile, Milano passeggia contro lo Stara Pazova e vince in Champions League. Egonu top scorer

Milano ha surclassato lo Jedinstvo Stara Pazova con un secco 3-0 (25-15; 25-16; 25-20) e ha così esordito con una schiacciante vittoria nella Champions League 2023-2024 di volley femminile. La compagine meneghina, che per l’occasione ha lasciato il capoluogo lombardo ed è tornata a giocare di fronte al proprio pubblico dell’Arena di Monza, non ha avuto alcun problema contro la poco quotata compagine serba, prendendo il comando della situazione fin dalle prime battute dei tre set e primeggiando dall’alto di un tasso tecnico decisamente superiore.

La formazione balcanica non ha potuto nulla contro le rosablù, che erano reduci dalle due sconfitte rimediate contro Conegliano tra Supercoppa Italiana e Serie A1. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno così agganciato il VakifBank Istanbul in testa alla classifica del gruppo A: la corazzata turca di coach Giovanni Guidetti ha aperto la stagione con un comodo 3-0 sulle francesi del Mulhouse e sarà proprio la sfida tra Milano e le Campionesse d’Europa ad animare questo raggruppamento. Le anatoliche e le italiane si contenderanno il primo posto nel girone che vale l’accesso diretto ai quarti di finale mentre la seconda classificata dovrà passare dai playoff.

L’opposto Paola Egonu ha fatto la differenza, mettendo a segno 19 punti (2 muri, 3 ace). In ottima forma anche la schiacciatrice Myriam Sylla (7 punti) affiancata di banda da Nika Daalderop (12 punti) sotto la buona regia di Vittoria Prandi (concesso un turno di riposo ad Alessia Orro). Al centro hanno giocato Laura Heyrman (10 punti, 5 muri) e Danna Rettke (9 punti, 5 muri), buon apporto del libero Brenda Castillo. Tra le fila delle ospiti la migliore è stata il martello Ivan Nedeljkovic (8). Milano tornerà in campo il prossimo 14 novembre per incrociare il Mulhouse in terra francese.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo