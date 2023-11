Volley femminile, Milano liquida Chieri e risale in Serie A1. Paola Egonu top scorer

Milano ha sconfitto Chieri con un secco 3-0 (25-19; 25-19; 25-16) nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di volley femminiile. Le meneghine si sono imposte di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena di Monza, dominando la partita in lungo e in largo contro la solida compagine piemontese: le padrone di casa hanno allungato in avvio dei tre set e non hanno mai prestato il fianco al possibile tentativo di rientro delle avversarie.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno infilato il settimo successo in campionato (su otto partite disputate) e si sono portate in terza posizione (20 punti), a una lunghezza di distanza da Novara e Conegliano (che stasera recupererà contro Roma). Le ospiti si fermano dopo aver infilato quattro vittorie consecutive e restano in quinta posizione con 14 punti all’attivo.

L’opposto Paola Egonu ha messo a segno 19 punti (2 muri) e ha trascinato Milano al successo, ben spalleggiata dalle schiacciatrici Nika Daalderop (11 punti) e Myriam Sylla (8). La regista Alessia Orro (2 punti) ha ben sfruttato anche le centrali Laura Heyrman (6) e Dana Rettke (6, 3 ace). Tra le fila di Chieri la miglior marcatrice è stata Martha Evodkia Anthouli (15 punti), 6 punti per Madison Kingdon Rishel e 5 per Loveth Omoruyi.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo