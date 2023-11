Rugby, nell’United Championship scappano Glasgow e Leinster

Si è conclusa la sesta giornata dell’United Rugby Championship e sono i Glasgow Warriors e il Leinster a scappare via, confermandosi le prime della classe anche questa settimana. Due vittorie che li vedono allungare in una classifica che alle loro spalle è cortissima.

In vetta, come detto, ci sono i Glasgow Warriors a 25 punti, dopo la vittoria per 33-20 sull’Ulster. A un punto di distacca ci sono i dubliners del Leinster a quota 24, con gli irlandesi che si sono imposti 21-16 nel derby contro il Munster. Salgono in terza posizione i sudafricani Bulls, che seguono a quota 20 punti, grazie al netto 53-27 sul Connacht.

Come detto, però, la classifica è cortissima e giù dal podio vi sono ben cinque squadre appaiate a 18 punti. Assieme all’Ulster, il Munster e il Connacht, tutti sconfitti, ecco anche l’Edimburgo e la Benetton Treviso. Proprio i veneti sono stati gli unici a vincere di questo quintetto nel weekend, espugnando il campo dell’Edimburgo per 22-24.

Fuori dalla zona playoff, ma staccati di tre punti, i gallesi Ospreys, che hanno vinto nettamente il derby con gli Scarlets 31-9, con Cardiff (31-24 sugli Stormers) e Lions (61-19 contro le Zebre Parma) che seguono a 14 punti. Scendendo in classifica, a 13 punti ci sono gli Stormers, a 11 le Zebre Parma, mentre salgono a 7 punti gli Sharks, che trovano la prima vittoria stagionale vincendo 69-14 con i Newport Dragons, ultimi insieme agli Scarlets a quota 6 punti.

