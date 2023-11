Volley femminile, Conegliano non si distrae e vince anche contro Bergamo rimanendo in testa alla Serie A1

Non si ferma la marcia di Conegliano in questo avvio di stagione che si può descrivere con una sola parola: perfezione. Le Pantere battono le padrone di casa di Bergamo con un rotondo 3-0 (25-15 25-22 25-17) nell’ultima partita dell’ottava giornata della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. Le ragazze guidate da Santarelli salgono così a 21 punti in classifica e riagguantano in prima posizione una Novara vittoriosa contro Pinerolo (ma con una partita in più rispetto alle venete).

L’Imoco Conegliano in questa stagione agonistica è scesa in campo nove volte in tre competizioni diverse ottenendo altrettante vittorie, senza mai per altro dover giocare un quinto set. La superiorità della squadra di Santarelli è disarmante, per una stagione che a questo punto potrà forse riscrivere i record nei libri di storia. Per una Volley Bergamo 1991 che veniva da sei sconfitte consecutive, tra cui l’ultima contro Chieri arrivata in uno psicodramma finale con i nove punti di fila subiti al tie break, non si poteva di certo aspettare che questa fosse la partita della svolta.

Santarelli che questa sera fa a meno per tutta la partita di Kathryn Plummer schierando la coppia Marina Lubian e Federica Squarcini al centro con Isabelle Haak opposta e Joanna Wolosz in regia dal primo pallone. Avvio di partita e subito le Pantere fanno la voce grossa con Squarcini in battuta; dal 4-4 si portano sull’8-4 costringendo Solforati a fermare il gioco. Al rientro dal time out una volitiva Bergamo prova a tenere a tiro le ospiti, che però controllano con destrezza salendo 19-12 con la pipe di Kelsey Robinson-Cook. Le campionesse d’Italia non si concedono distrazioni nonostante un’ispirata Lorrayna Da Silva e archiviano rapidamente il primo parziale (25-15) con il primo tempo di Lubian.

Dopo un primo set passeggiato cambia leggermente lo spartito con le Pantere che commettono qualche errore in più e permettono dalle padrone di casa di lottare maggiormente. Le venete però trovano il break decisivo a metà del parziale andando sopra di tre (13-10) grazie ad una diagonale stretta di Khalia Lanier e all’errore di Stella Nervini. Conegliano rintuzza i tentativi delle padrone di casa di farsi sotto e incamera anche un secondo set più lottato per 25-22 con l’attacco da seconda linea di Haak.

Nel terzo parziale parte forte Bergamo con un buon giro in battuta della promettente centrale italiana Laura Melandri che porta la sua squadra sul 4-1. Giocano molto bene le ragazze di Solforati che arrivano a toccare il +6 sull’ 8-2 con la pipe di Nervini e il muro di Anna Davyskiba. Conegliano riattacca la spina dopo il time out di Santarelli e con una Lubian scatenata al servizio (2 ace di fila) trova addirittura il sorpasso sull’11-10 costringendo questa volta il coach di Bergamo a fermare il gioco. Si esalta poi “Moki” De Gennaro che difende qualsiasi cosa e dopo un punto davvero spettacolare chiuso con il mani fuori di Khalia Lanier le Pantere trovano il 13-11. Si scatena Conegliano a muro, si scioglie Bergamo e le venete volano via verso la naturale conclusione della partita che arriva con la palla spinta di Lanier (25-17).

Ottima la partita di Isabelle Haak, top scorer con 15 punti, ma la migliore tra le fila di Conegliano complessivamente è una Robinson-Cook (12 punti) quasi perfetta sia in attacco che in ricezione. Wolosz manda in doppia cifra anche Lanier (10 punti, 1 muro e 1 ace) mentre tra le fila delle padrone di casa le migliori sono Da Silva e la centrale Melandri con rispettivamente 8 e 7 punti. Bergamo proverà ad invertire il trend negativo settimana prossima a Pinerolo mentre le Pantere recupereranno mercoledì ospitando Roma la partita persa nel weekend in cui hanno giocato la Supercoppa.

Photo LiveMedia/Valerio Origo