Basket: Cremona chiude la domenica di Serie A travolgendo Pesaro

Gran serata per la Vanoli Cremona, che sale a quota 8 nell’ottava giornata di Serie A 2023-2024. Battuta, nell’ultima partita domenicale, Pesaro: 96-69 un punteggio conclusivo del tutto speculare, con 17 punti di Wayne McCullough e Simone Zanotti, 12 di Paul Eboua, Marcus Zegarowski e Grant Golden e la quasi tripla doppia di Andrea Pecchia (9+9+8). Per Pesaro 17 di Scott Bamforth, 11 di Trevon Bluiett e 10 di Matteo Tambone e Leonardo Totè.

Il match gira subito dalla parte dei padroni di casa, che danno motivi validissimi per sorridere al PalaRadi in virtù di McCullough, Golden e di una fortissima pressione. Ci sono tante soluzioni per la Vanoli, meno per Pesaro, Zegarowski crea l’allungo, McCullough la tripla che chiude sul 26-17 il primo quarto. Le cose non cambiano perché, se Visconti segna il 26-20, dall’altra parte è Zanotti, l’ex di giornata per eccellenza, a piazzare un colpo da sei punti di fila che vale il +17. Che, con gestione e tranquillità, diventa 53-33 all’intervallo.

Il punto vero della questione è che Cremona non cede mai neppure di un millimetro, e con McCullough e Denegri arriva fin sul +26. Solo che Bamforth e Tambone non ci stanno, e iniziano ad essere in grado di colpire da qualsiasi posizione, fuori e dentro l’arco. Risultato: 69-56, prima del 73-56 di fine terzo quarto. Le energie però finiscono dopo il -11 firmato Visconti e Bluiett. Eboua ricomincia a far marciare i padroni di casa, Pecchia fa sentire le sue qualità a tutto campo e al PalaRadi è festa.

VANOLI CREMONA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 96-69

CREMONA: Eboua 12, Adrian, Zegarowski 12, Pecchia 9, Denegri 9, Lacey 8, Piccoli, McCullough 17, Golden 12, Zanotti 17 All. Cavina

PESARO: McCallum 4, Bamforth 17, Bluiett 11, Visconti 9, Ford 6, Maretto ne, Tambone 10, Stazzonelli ne, Mazzola, Totè 10, Mockevicius 2 All. Buscaglia

Credit: Ciamillo