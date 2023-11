Basket, Tortona batte il Bursa all’overtime in Champions League e resta in vetta al girone H

Bel successo per Tortona nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di basket. Nonostante le tante assenze, il gruppo di Marco Ramondino gioca un buon match contro il Tofas Bursa e si impone per 91-85 all’overtime. Grazie a questa vittoria, la squadra piemontese rimane in testa al gruppo H a punteggio pieno.

Fondamentali questa sera per Tortona i 17 punti di un ottimo Tommaso Baldasso, i 16 di TaShawn Thomas, i 14 (di cui 10 solo nel quarto periodo) di Chris Dowe e i 10 punti e 9 assist di Retin Obasohan. Ininfluenti invece per la squadra turca i 18 punti a testa di J.J. O’Brien e Caleb Homesley, i 16 punti e 12 rimbalzi di Austin Wiley e i 9 punti e 13 rimbalzi di Omar Prewitt.

L’inizio di partita al Pala Ferraris è molto equilibrato: da una parte sono subito vivaci Radosevic e Baldasso, dall’altra segnano a ripetizione soprattutto O’Brien e Prewitt e dopo 10′ il punteggio dice 23-25 in favore degli ospiti. In apertura di secondo periodo Tortona prova ad allungare con un canestro di Dowe e una tripla di Obasohan (32-27), ma il Bursa non molla e in meno di due minuti recupera tutto lo svantaggio con la schiacciata di Demir e il tiro da tre di Gecim (32-32). Subito dopo la squadra di casa cerca di accumulare nuovamente vantaggio, ma ancora una volta gli ospiti sono attenti e con la coppia O’Brien-Homesley (con quest’ultimo autore di una tripla sulla sirena dei 20′) riescono addirittura a chiudere il primo tempo avanti di 3 (41-44).

L’intervallo fa bene al Bursa, che a inizio terzo periodo allunga fino al +10 (44-54). Tortona inizialmente fa fatica a rispondere, ma poi, sul 48-58, riesce a trovare le forze per rialzarsi e con un parziale di 14-3 (con 11 punti di Thomas) ribalta il punteggio prima della fine dei 30′ (62-61).

Nell’ultimo quarto si va avanti senza strappi fino al 71 pari, poi l’1/2 dalla lunetta di Sakic, la tripla di Homesley e il canestro da due di Prewitt permettono alla compagine turca di volare sul +7 a 2’24” dalla fine (71-77). A questo punto il match sembra finito, e invece non è così, perché Tortona reagisce nel momento di maggiore difficoltà e con 7 punti di fila di un incredibile Dowe ribalta ancora una volta il punteggio, portandosi sul 78-77. Subito dopo Homesley riporta avanti il Bursa, ma poi il solito Dowe trova altri tre punti e fa volare Tortona sul +2 a 14” dal termine (81-79). Gli ospiti però non mollano e sul ribaltamento di fronte dopo l’1/2 dalla lunetta di Dowe trovano il pareggio con O’Brien a 5” dalla sirena. Poi nell’azione finale Weems sbaglia il tiro da due e si va così all’overtime.

Nel tempo supplementare entrambe le squadre provano a fare la differenza, ma nessuna delle due ci riesce nei primi quattro minuti. Poi Tortona alza il ritmo e con due tiri liberi di Dowe e i quattro punti della coppia Baldasso-Weems (dopo il fallo antisportivo di Prewitt) allunga fino al definitivo 91-85.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BERTRAM DERTHONA TORTONA – TOFAS BURSA 91-85 d1ts (23-25, 18-19, 21-17)

Tortona: Dowe 14, Candi 2, Errica ne, Baldasso 17, Severini 10, Basile, Obasohan 10, Weems 10, Thomas 16, Radosevic 12

Bursa: Cengiz ne, Winston 6, Akdamar ne, Prewitt 9, Homesley 18, Gecim 9, Demir 4, O’Brien 18, Maye, Sakic 5, Wiley 16, Kurtuldum

Foto: fiba.basketball