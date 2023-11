Volley, Civitanova demolisce Modena nel primo big match del sesto turno di Superlega

La Lube Civitanova con una grande prestazione espugna il campo di Modena imponendosi per 3-0 (25-20 25-19 25-20) nella sesta giornata della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Nel primo big match di una domenica infuocata la squadra di Blengini è la seconda ad uscire vittoriosa sul campo della Valsa Group salendo a undici punti in classifica e mantenendo la quinta posizione. Si è giocato in un PalaPanini tutto esaurito e addobbato alle grandi occasioni che non è però riuscito a spingere la squadra di Petrella alla quarta vittoria stagionale.

Modena si presenta al via assai incerottata dovendo fare a meno sia del libero Filippo Federici ma soprattutto dei due opposti Maxime Sapozhkov e Giulio Pinali. Coach Petrella si è quindi presentato in campo ancora una volta con i tre schiacciatori e Vlad Davyskiba in diagonale con Bruno. Tutti convocati e arruolabili per la Lube, che inizia il match con Aleksandar Nikolov ancora titolare e la diagonale palleggiatore opposto composta da Luciano De Cecco e l’ex Ivan Zaytsev.

Inizio di partita con una ricezione totalmente da registrare per i padroni di casa che si ritrovano rapidamente sotto 8-4 dopo l’attacco in diagonale sbagliato da Osmany Juantorena al termine di uno scambio ricco di difese e contro attacchi. Modena trova il massimo negativo sul 13-8 subendo due muri consecutivi prima di riportarsi a contatto con due impressionanti ace di Davyskiba. Bruno mette in partita anche Rinaldi e con un paio di attacchi devastanti dell’azzurro i ragazzi di Petrella impattano nel primo set sul 19-19 in un avvio di livello stellare. La Lube reagisce, difende e si affida ad un immarcabile Adis Lagumdzija per trovare un nuovo break e portarsi sul 21-19 e poi costringendo Modena a chiamare time out sull’errore di Rinaldi che lancia i padroni di casa fino al 23-20. Barthelemy Chinenyeze continua a fare parecchi danni in battuta e l’opposto turco degli ospiti mette a terra la parallela del 25-20 per un primo parziale meritato per gli ospiti.

Parte forte Modena all’inizio del secondo set con il solito Davyskiba a creare enormi problemi dalla linea dei nove metri e portare i suoi sul 3-0. Risponde presente Civitanova che impatta subito il punteggio con l’ace di Lagumdzija e subito dopo sorpassa gli avversari andando 7-6 grazie al muro di De Cecco. Lunga fase in cui il cambio palla funziona e si vedono grandi attacchi; prova poi un primo allungo la Lube con un punto diretto dal servizio di Chinenyeze ripreso però dal muro di Davyskiba, ma un errore di Juantorena manda nuovamente gli ospiti avanti di due (15-13). Ancora problemi per Modena in ricezione all’origine dell’errore sul primo tempo di Giovanni Sanguinetti che fa salire i vice campioni d’Italia sul +3 (21-18). I padroni di casa non ci sono più e i ragazzi di Blengini non si distraggono portando a casa il secondo set con grande maturità per 25-19 sull’errore millimetrico al servizio di Bruno.

Terzo parziale che inizia all’insegna dell’equilibrio con la Lube che guida comunque le operazioni. Si vede una pallavolo di qualità e giocate individuali pregevoli come la ricezione perfetta di Balaso che mette palla in testa a De Cecco per la pipe di Nikolov. Ogni volta che il centrale francese di Civitanova si presenta in battuta sono dolori per Modena, con gli ospiti che scappano nuovamente via sul 14-11. C’è una squadra più forte in campo e questa è quella di Blengini, un monumentale Balaso difende qualsiasi cosa prima della palla spinta di Nikolov che dà il 19-15 agli ospiti. I vice campioni d’Italia si divertono, esprimono una grande pallavolo con grandissima generosità in difesa e chiudono la contesa vincendo anche il terzo set per 25-20 grazie al muro finale di Enrico Diamantini. Civitanova che inizierà questa settimana il suo percorso europeo in Champions contro i rumeni dell’Arcada Gelati, mentre Modena tornerà in campo settimana prossima andando a far visita a Cisterna.

Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli