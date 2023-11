Bayern Monaco-Roma calcio femminile, Champions League: programma, orario, tv, streaming

Inizierà mercoledì 15 novembre l’avventura della Roma nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League 2023/2024. Le ragazze di Alessandro Spugna dovranno sfidare in trasferta alle ore 18:45 il Bayern Monaco, nella prima giornata del gruppo C, quello con all’interno anche Paris Saint-Germain e l’Ajax.

Sarà un esordio sicuramente non semplice per la Roma. Le giallorosse, che finora hanno vinto tutte le dieci partite stagionali tra Serie A, qualificazioni della Champions League e Coppa Italia, si troveranno infatti di fronte delle avversarie di grande valore, anche loro partite bene nella nuova stagione con cinque vittorie in sette partite tra Bundesliga e DFB Pokal.

Da sottolineare che sia la squadra italiana che quella tedesca sono reduci dai quarti di finale della scorsa stagione. Tra le le due compagini c’è un precedente abbastanza recente, ma non troppo attendibile visto che si trattava di un’amichevole: era il 6 agosto 2021, e vinse la squadra teutonica per 4-0.

La partita tra Bayern Monaco e Roma si giocherà mercoledì 15 novembre alle ore 18:45 al Bayern Campus di Monaco. La sfida non avrà copertura tv, ma si potrà vedere in diretta streaming su DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO BAYERN MONACO-ROMA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE 2023/2024

Mercoledì 15 novembre

Ore 18:45: Bayern Monaco-Roma al Bayern Campus di Monaco (Germania)

PROGRAMMA BAYERN MONACO-ROMA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE 2023/2024: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

