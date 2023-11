VIDEO Jannik Sinner si allena a Malaga: l’altoatesino si prepara in vista della sfida contro l’Olanda

Prima giornata di allenamenti a Malaga (Spagna) per Jannik Sinner. Giunto ieri in territorio iberico, l’altoatesino è sceso in campo quest’oggi per preparare l’appuntamento di Coppa Davis delle Finals 2023. Sul veloce indoor spagnolo, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri affronteranno l’Olanda giovedì 23 novembre (ore 10.00). Sinner, reduce da una settimana molto intensa a Torino per le Finals, vuol essere pronto.

Il n.4 del mondo dovrà essere abile a ricaricare le pile, considerando il grande percorso al Pala Alpitour, dove ha raggiunto per la prima volta in carriera l’atto conclusivo di un torneo così prestigioso, vincendo ben quattro partite nella sua avventura. Questa però è già storia del passato e Jannik sa dell’importanza del proprio ruolo nel gruppo italiano.

Contro i Paesi Bassi sarà necessario ritrovare la miglior forma, considerando la solidità dei singolaristi Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp e le grandi qualità del doppio. Sinner, dal canto suo, si augura di dare il suo contributo e di adattarsi nel più breve tempo possibile alla velocità della superficie, diversa da quella di Torino.

Sotto gli sguardi di Simone Vagnozzi e di Volandri, il nostro portacolori ha fatto vedere alcuni colpi del suo repertorio e ne serviranno tanti per cercare di riportare l’Insalatiera in Italia.

VIDEO ALLENAMENTO JANNIK SINNER A MALAGA

