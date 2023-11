VIDEO ATP Finals 2023, Jannik Sinner e Daniil Medvedev regalano spettacolo in allenamento a Torino!

Ieri, dalle 13.00, Jannik Sinner e Daniil Medvedev hanno avuto modo di testare il campo principale del Pala Alpitour a Torino, sede delle ATP Finals 2023. Sul veloce indoor italiano, a partire da domenica 12 novembre, il Master di fine anno avrà inizio e Sinner è stato inserito nel medesimo raggruppamento di Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.

Il suo esordio sarà domenica 12, non prima delle 14.30, contro il tennista greco. Come era già noto, Jannik non poteva incontrare il russo, visto il funzionamento del sorteggio che poneva in due gironi diversi le coppie di teste di serie. Tuttavia, i confronti tra i due non sono mancati nell’ultimo periodo, in riferimento alle Finali di Pechino e di Vienna. In entrambe le circostanze si è imposto il nostro portacolori.

Per questo, l’allenamento di ieri è stata un’occasione per verificare la propria condizione, anche simulando delle condizioni di partita. In questo senso, Sinner ha mostrato dei colpi d’alta scuola, dando conferma dei propri miglioramenti nei pressi della rete, oltre che delle sue note qualità di colpitore da fondo. Lo spettacolo non è mancato e il pubblico presente non ha mancato di applaudire i contendenti, pur parlando di un semplice training.

Di seguito il video:

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-MEDVEDEV A TORINO

Foto: LaPresse