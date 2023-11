Vela, Europei 49er: tutti gli equipaggi italiani che puntano al pass olimpico per Parigi 2024

Manca ormai meno di una settimana al via dei Campionati Europei 2023 delle derive acrobatiche 49er e 49erFX, in programma a Vilamoura da mercoledì 8 a lunedì 13 novembre. La rassegna continentale è qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e assegnerà una quota al maschile ed una quota al femminile tra i Paesi non ancora qualificati per le Olimpiadi in queste classi.

L’Italia ha mancato l’obiettivo pass alla prima occasione utile (nei Mondiali unificati di Den Haag) sia nei 49er che nei 49erFX, di conseguenza ha grandi motivazioni in vista degli imminenti Europei. Saranno in tutto dieci gli equipaggi azzurri impegnati nelle acque portoghesi per andare a caccia del podio continentale e soprattutto della carta olimpica non nominale per Parigi.

In campo femminile (quindi tra i 49erFX) fari puntati soprattutto su Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, bronzo europeo in carica e protagoniste di una buona stagione fino al deludente 15° posto iridato, mentre le altre coppie nostrane saranno Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, Alexandra Stalder/Silvia Speri e Carlotta Omari/Sveva Carraro.

Flotta tricolore più numerosa nel settore maschile (49er), con il tandem di riferimento che resta sulla carta quello composto da Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò, dopo aver lottato fino all’ultimo per la qualificazione a cinque cerchi nel Mondiale olandese. Iscritti a Vilamoura anche Simone Ferrarese/Leonardo Chistè, Jan Pernarcic/Giovanni Sandrini, Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni, Seneca Renzo Veronelli/Alessandro Renzo Veronelli e Federico Figlia di Granara/Riccardo Figlia di Granara.

