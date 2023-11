Tiro a volo e tiro a segno: Doha ospiterà le Finals di Coppa del Mondo anche nel 2024

Mentre le Finals della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo e tiro a segno stanno per iniziare, c’è chi sta già pensando all’anno prossimo, nel post Olimpiadi di Parigi 2024.

E’ il presidente dell’ISSF, Luciano Rossi, che intervenuto nella cerimonia d’apertura dell’evento di quest’anno si è così espresso sulla rassegna in terra qatariota: “Sono fiducioso, del fatto che il Qatar potrà ospitare le Finals della Coppa del Mondo anche nel 2024, dopo le Olimpiadi, quando potremo festeggiare tutti insieme i medagliati a cinque cerchi”.

Un’investitura di fatto per un nazione, un luogo e un impianto che l’anno prossimo sarà il teatro dell’ultimo preolimpico riguardante il tiro a volo e che in passato è stato spesso location di riferimento per eventi importanti.

“A nome di tutta la ISSF – ha detto Rossi – vorrei ringraziare il Comitato Organizzatore della manifestazione. Per noi è un onore essere qui e ritrovare il Qatar. Siamo contenti, non vediamo l’ora di assistere a gare appassionanti, per uno sport che ha sempre fatto parte della tradizione a tutti i livelli”.

Alcune linee guida sul calendario 2024 sono già state tracciate e, a proposito di tiro a volo, giova ricordare che Lonato del Garda (Brescia) ospiterà l’anno prossimo sia gli Europei (15-27 maggio 2024) sia una gara di Coppa del Mondo (10-19 giugno 2024).

Foto: ISSF