Test MotoGP Valencia 2023 oggi in tv: orario, dove vederli, canale, streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata dedicata ai Test di fine stagione della MotoGP. Sul tracciato di Valencia, intitolato a Ricardo Tormo, infatti, vivremo l’ultimo atto dell’annata 2023, ovvero le sette ore conclusive di lavoro in pista per i piloti ma, ovviamente, con le moto in versione 2024.

La sessione sul tracciato sul quale si è appena disputato il Gran Premio della Comunitat Valenciana, prenderà il via alle ore 10.00 e si concluderà alle ore 17.00 per, come detto, vivere 7 ore di estrema importanza. L’attesa è davvero immensa, dato che inizieremo a vedere le novità che ci aspetteranno in occasione della prossima annata.

Quali saranno i cambiamenti più importanti? In primo luogo vedremo Francesco Bagnaia in sella alla sua nuova Ducati, quindi con il numero 1 sul cupolino per il secondo anno di fila. Non solo, assisteremo all’esordio di Marc Marquez con il team Gresini, quindi Fabio Di Giannantonio in versione Mooney VR46, oppure Alex Rins con la Yamaha, Luca Marini in Honda, Franco Morbidelli in Ducati Pramac, senza dimenticare la prima volta assoluta di Pedro Acosta con il team Gas Gas.

La giornata dedicata ai Test della MotoGP di Valencia scatterà alle ore 10.00 e si concluderà alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dell’avvicinamento alla stagione 2024. Buon divertimento!

