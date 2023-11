Tennis, Jannik Sinner sui suoi social: “Grazie Torino, è stata un’emozione incredibile. Ora si parte per la Davis”

La settimana appena trascorsa resterà certamente nel cuore di Jannik Sinner. Emozioni indimenticabili quelle vissute dall’altoatesino a Torino durante le ATP Finals. Un cammino incredibile quello del nativo di San Candido, che si è arreso solamente a Novak Djokovic in una finale che ha incollato davanti alla televisione oltre sei milioni di italiani.

Un momento magico quello di Jannik, che ora proverà a regalare all’Italia del tennis la Coppa Davis. La squadra azzurra esordirà a Malaga giovedì contro l’Olanda e Sinner sarà presente nel suo ruolo di numero uno. Filippo Volandri si affiderà al suo campione, che dovrà davvero essere l’arma in più per l’Italia non solo in singolare, ma forse anche in doppio se dovesse essere scelto dal capitano azzurro.

Jannik, però, è voluto tornare sulla settimana vissuta a Torino, con un messaggio sulle sue pagine social per ringraziare tutti i tifosi italiani: “Da dove cominciare… Che settimana speciale! Giocare in casa davanti al pubblico italiano è un emozione incredibile che non si riesce a descrivere con le parole. Non mi sarei mai potuto immaginare un atmosfera tale, da far venire la pelle d‘oca. Grazie mille Torino, grazie ai tifosi italiani”.

Sinner, però, dà un nuovo appuntamento al pubblico italiano: “Adesso si parte per la Coppa Davis”

FOTO: LaPresse