Chi affronterà Sinner in Coppa Davis? Impegni duri: solo top30 e possibile incrocio con Djokovic

Jannik Sinner sarà il principale punto di forza dell’Italia alle finali di Coppa Davis. Reduce dalla strabiliante settimana alle ATP Finals, l’altoatesino ha in agenda quest’ultimo appuntamento della stagione con la maglia azzurra. L’Italia affronterà nella giornata di giovedì l’Olanda ed in caso di vittoria poi incrocerebbe la vincente della super sfida tra Gran Bretagna e Serbia, dunque con un possibile nuovo faccia a faccia con Novak Djokovic.

Andiamo con ordine e pensiamo al primo match, visto che sicuramente Jannik scenderà in campo con Tallon Griekspoor, numero 23 della classifica mondiale. Un avversario sicuramente insidioso e che l’altoatesino ha già affrontato sul cemento indoor in questa stagione. Era la semifinale del torneo di Rotterdam, in quello che è stato anche l’unico precedente tra i due giocatori in carriera.

Sinner si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 7-6 al termine di una sfida decisamente complicata. Certo non era lo Jannik di questi ultimi due mesi, ma in ogni caso quella con Griekspoor sarà una sfida assolutamente da non sottovalutare, anche perchè l’olandese non avrà nulla da perdere e potrà giocare davvero libero da ogni tipo di pressione.

Come detto in caso di vittoria per l’Italia si aprirebbero le porte della semifinale con la Gran Bretagna o con la Serbia. Una sfida decisamente equilibrata quella tra queste due squadre e che potrebbe anche decidersi al doppio. Il primo singolare sarà fondamentale, visto che poi Djokovic non dovrebbe avere problemi contro Cameron Norrie.

In caso di incrocio con la Serbia per Sinner ci sarebbe dunque una nuova sfida con Novak Djokovic, la terza nel giro di due settimane, dopo le due alle ATP Finals. Proprio a Torino l’altoatesino era riuscito a battere per la prima volta in carriera (in precedenza tre sconfitte) il serbo dopo un’epica battaglia di tre ore, ma poi Djokovic si è preso la rivincita in finale con gli interessi.

Sinner, invece, partirebbe nuovamente favorito in caso di una sfida tra Italia e Gran Bretagna. Cameron Norrie è sceso al numero diciotto della classifica mondiale e non sta attraversando un momento di forma eccezionale. Il mancino britannico però non è da sottovalutare, in quello che comunque sarebbe il primo scontro in carriera tra i due.

Quarto di finale, semifinale e Sinner spera di poter giocare poi ancora una terza volta in quel di Malaga, perchè a quel punto per l’Italia vorrebbe dire aver raggiunto la finale ed essere veramente vicina al sogno.

