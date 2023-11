Tadej Pogacar sul Giro d’Italia: “Presto verrò, ma non posso promettere sul prossimo anno”

Tadej Pogacar e l’Italia: un rapporto meraviglioso, visti i suoi tre trionfi al Giro di Lombardia. Adesso però manca ancora la Corsa Rosa da mettere nel mirino per il fenomeno della UAE Emirates che, in attesa di iniziare la preparazione, sta già progettando gli obiettivi del 2024.

Ai microfoni di Sky Sport proprio sul Bel Paese ha dichiarato: “Adoro l’Italia, mi piace tutto dell’Italia. Le corse, il cibo. Presto verrò al Giro d’Italia”.

Non si è sbilanciato però sull’annata: “Ancora non posso promettere niente per il prossimo anno, posso però promettere che verrò in Italia più spesso di quanto ho fatto quest’anno”.

Poi, parlando di ciclisti italiani: “Vincenzo Nibali è stato uno dei corridori più forti al mondo. Ha compiuto un’impresa straordinaria vincendo tutti e tre i Grandi Giri e questo per me è un grande obiettivo per il futuro. Ero invece troppo piccolo per seguire Pantani. So che è stato un idolo nella sua epoca e so che in Italia ha lasciato un grande ricordo. Ha ancora tantissimi tifosi, è stato un grande campione. Non posso dire sia stato un mio idolo quando ero piccolo, ma di certo è stato uno dei più forti al mondo”.

Foto: Lapresse