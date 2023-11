Speed skating, l’Italia guidata da Davide Ghiotto alla prima uscita di Coppa del Mondo a Obihiro

Pronti a fare sul serio. Dal 10 al 12 novembre la Coppa del Mondo di speed skating inizierà il proprio percorso. Sul Meiji Hokkaido-Tokachi Oval di Obihiro (Giappone) gli atleti romperanno il ghiaccio, è il caso di dirlo, e in casa Italia si vorrà riprendere da dove il discorso era stato interrotto. I Mondiali su singole distanze di Heerenveen (Paesi Bassi) avevano riservato al Bel Paese tre medaglie, qualcosa che era accaduto solo una volta nella rassegna iridata di Nagano (Giappone) nel 2008, dove Enrico Fabris fu il trascinatore.

Un ruolo che nell’ultima competizione mondiale ha avuto Davide Ghiotto. Il pattinatore veneto è andato a prendersi l’oro mondiale dei 10000 metri e l’argento nei 5000 metri, dando seguito alla propria crescita esponenziale che si era evidenziata nel corso della stagione passata. Indubbiamente, il bronzo a Cinque Cerchi di Pechino, sui 10 km, è stata la molla per lui in termini di consapevolezza.

Lo ritroveremo in questa prima tappa con la voglia di replicare nei 5000 e intenzionato a dare una mano nella costruzione di un Team Pursuit sempre più competitivo. Un progetto a cui il Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, tiene particolarmente nell’ottica olimpica, pensando a Milano-Cortina 2026.

Ci sarà poi anche Andrea Giovannini, che nella Mass Start vuole confermarsi atleta di primo piano. Il bronzo iridato della stagione scorsa era stato il giusto premio alla continuità che il nostro portacolori aveva esibito. C’è ancora birra in corpo e quanto messo in mostra nell’International Race di Inzell (Germania), a fine ottobre, lo sta a dimostrare.

Una squadra, poi, che vuol guardare al futuro con alcuni che vorranno sempre di più bussare alle porte dell’elite. Ci si riferisce a Serena Pergher, in particolare, atleta della velocità e dal talento cristallino che con il successo dei 500 metri nella citata Inzell, con un crono sotto i 39″, ha mandato segnali confortanti. Gruppo azzurro che poi attende il ritorno di Francesca Lollobrigida, reduce dalla maternità, che salterà la doppia trasferta asiatica per esordire in Coppa del Mondo a Stavanger (Norvegia) dal 1° dicembre. L’obiettivo dell’atleta romana sarà di centrare la qualificazione agli Europei di Heerenveen (5-7 gennaio 2024).

Foto: LaPresse