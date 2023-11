Speed skating, il ritorno di Francesca Lollobrigida con rinnovate ambizioni verso Milano-Cortina 2026

Il sacro fuoco è ancora acceso. Negli ultimi scampoli del 2022, la lieta notizia: un’ecografia, tra gli addobbi delle festività natalizie, era stata un modo per comunicare qualcosa che ti cambia la vita, l’arrivo di un figlio. È il caso di Francesca Lollobrigida. L’azzurra, atleta del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare e due volte sul podio olimpico ai Giochi Invernali di Pechino 2022 nello speed skating (argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start), ha scelto un percorso privato da condividere con suo marito Matteo Angeletti.

Dopo le lacrime di PyeongChang 2018, i sorrisi sul ghiaccio cinese e il sogno di farsi una famiglia. Tuttavia, per Francesca, la voglia di gareggiare sui pattini non si è affatto esaurita. Lo aveva detto a chiare lettere ai microfoni di OA Sport l’azzurra e i suoi propositi sono stati confermati.

E così, attraverso un programma specifico di lavoro, la “Lollo” è tornata nel gruppo azzurro, meritandosi anche la presenza nella stagione di Coppa del Mondo, che prenderà il via nel prossimo week end in Giappone, a Obihiro. Francesca è stata in grado di siglare i minimi nei 3000 e nei 5000 metri, dando la chiara sensazione a tutti che le sue qualità sul ghiaccio siano sempre le stesse.

Lollobrigida ha preso parte anche all’International Race a Inzell (Germania), con il resto della squadra italiana, aggiudicandosi la prova dei 3000 metri in 4:06.41 e della Mass Start. Segnali positivi ce ne sono e gli obiettivi di questa stagione sono chiari. A rivelarli è stata proprio l’atleta nostrana in un’intervista a Olympics.com: “L’Europeo di Heerenveen a gennaio sulle singole distanze. Se riesco a qualificarmi su due coppe, allora arriverò fino a gennaio. Poi valutiamo, perché la stagione si sposta negli USA e in Canada, quindi ci sarà da organizzarci“.

Francesca non sarà al via delle prime due tappa di Coppa del Mondo in Giappone e a Pechino perché le risulta difficile viaggiare con suo figlio. Per questo, il 1° dicembre la rivedremo a Stavanger (Norvegia), sede del terzo round del massimo circuito internazionale, e ci sarà anche il piccolo Tommaso. Un percorso che la nostra portacolori vorrà condividere con la sua famiglia, avendo ben chiaro il traguardo finale: le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Foto: LaPresse