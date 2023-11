Sorteggio ATP Finals 2023 oggi: orario, programma, dove vederlo in tv e streaming

Oggi, giovedì 9 novembre alle ore 15.00, si terrà l’atteso sorteggio dei gironi per le ATP Finals di Torino 2023. I migliori otto tennisti della stagione saranno suddivisi in due round robin da quattro giocatori ciascuno, con i primi due classificati di ciascun raggruppamento che accederanno alle semifinali e resteranno in corsa per il titolo di “Maestro”.

Sulla base della Race, ovvero la classifica di rendimento 2023, sono già note le fasce. L’estrazione infatti seguirà un sistema ben preciso. Il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz faranno parte del pot 1 e giocheranno in gironi differenti, proprio come il russo Daniil Medvedev e l’italiano Jannik Sinner, presenti in seconda fascia.

Stessa storia, stesso mare per il greco Stefanos Tsitsipas e l’altro russo Andrey Rublev in terza fascia e per il tedesco Alexander Zverev e il danese Holger Rune in quarta. Di conseguenza, è già noto che Sinner non potrà capitare nel medesimo girone di Medvedev e incontrerà o Djokovic o Alcaraz. Chiaramente, ci sono altre insidie dettate dagli altri presenti.

Il sorteggio delle ATP Finals 2023, di scena quest’oggi (giovedì 9 novembre), non sarà trasmesso in diretta televisiva e non avrà la copertura streaming. OA Sport, comunque, vi darà informazioni dettagliate in tempo reale sulla composizione dei gruppi a Torino.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP FINALS 2023

Giovedì 9 novembre

Ore 15.00 Sorteggio ATP Finals 2023

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Foto: LaPresse