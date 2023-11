Calendario Nico Sapio nuoto 2023: programma, orari, tv, streaming

Dal 10 all’11 novembre andrà in scena la 49ma edizione del Trofeo Nico Sapio, tradizione meeting di nuoto in vasca corta che si terrà presso il Complesso Polisportivo Sciorba di Genova. Una competizione utile per definire la squadra che prenderà parte agli Europei nella vasca da 25 metri di Otopeni (Romania), che vedrà la presenza di tanti nuotatori della squadra italiana.

Il riferimento è al fuoriclasse Thomas Ceccon, che si cimenterà solo nei 100 dorso e nei 200 misti. Allo stesso modo risponderanno presente Simona Quadarella e Benedetta Pilato, che vorranno mostrare segnali di vitalità nella piscina ligure. Tra gli atleti esteri, ci saranno l’olandese Thom de Boer, lo sloveno Peter John Stevens, l’americana Rachel Bernhardt e la russa Anna Egorova. Di seguito l’elenco degli italiani che saranno al via:

ITALIANI PRESENTI

Lorenzo Mora

Michele Lamberti

Simone Stefani

Silvia Di Pietro

Elena Di Liddo

Marco De Tullio

Matteo Ciampi

Alberto Razzetti

Gabriele Detti

Matteo Lamberti

Stefano Ballo

Filippo Bertoni

Thomas Ceccon

Lorenzo Glessi

Chiara Tarantino

Costanza Cocconcelli

Benedetta Pilato

Martina Carraro

Arianna Castiglioni

Lisa Angiolini

Nicolo Martinenghi

Simone Cerasuolo

Leonardo Deplano

Matteo Rivolta

Ilaria Cusinato

Francesca Fangio

Sara Franceschi

Alessandro Miressi

Lorenzo Zazzeri

Marco Orsi

Simona Quadarella

Luca De Tullio

La due-giorni di gare del Trofeo Nico Sapio 2023 sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO NICO SAPIO NUOTO 2023

Venerdì 10 novembre – Inizio gare dalle 16.30

400 stile libero donne

50 dorso uomini

50 farfalla donne

200 stile libero uomini

100 stile libero donne

50 rana donne

100 misti donne

100 farfalla uomini

200 farfalla donne

200 dorso uomini

200 rana donne

50 stile libero uomini

100 dorso donne

400 misti donne

200 misti donne

1500 stile libero uomini

Sabato 11 novembre – Inizio gare dalle 16.30

400 stile libero uomini

50 dorso donne

200 stile libero donne

100 stile libero uomini

50 rana uomini

100 rana donne

100 misti uomini

100 farfalla donne

200 farfalla uomini

200 dorso donne

200 rana uomini

50 stile libero donne

100 dorso uomini

400 misti uomini

200 misti donne

800 stile libero donne

NICO SAPIO 2023 NUOTO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse