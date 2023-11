Sonego-Shelbayh oggi in tv, ATP Metz 2023: programma, orario, streaming

Secondo turno quantomeno particolare per Lorenzo Sonego a Metz. Nell’ATP 250 francese, infatti, il torinese se la vedrà a sorpresa con Abdullah (Abedallah) Shelbayh, 20 anni tra poco più di una settimana, già facente parte della Rafa Nadal Academy e primo giordano a mettersi in luce nei tabelloni principali ATP nella storia del tennis.

Shelbayh, che un funzionario poco solerte ha reso Abedallah all’anagrafe invece di Abdullah (come è comunque correttamente riportato dall’ATP), è riuscito a eliminare a sorpresa il francese Hugo Gaston dopo aver superato le qualificazioni. Si è già garantito l’ingresso nei primi 200 a fine torneo, ma l’ostacolo Sonego per lui suona un po’ difficile da superare se non altro per un rilevante fattore esperienza che favorisce il piemontese.

Il match tra Lorenzo Sonego e Abdullah Shelbayh, 2° turno dell’ATP 250 di Metz, si giocherà come ultimo match in programma dalle 14:00 (o dalle 12:00 comprendendo il doppio) e secondo dalle 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201, fino alle 18:00), Sky Sport Tennis (canale 203) e SuperTennis, oltre che in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, sito di SuperTennis e SuperTenniX. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SONEGO-SHELBAYH, ATP METZ 2023 OGGI

Mercoledì 8 novembre

Ore 12:00 Added/Eysseric (FRA)-Blanchet/Martineau (FRA) [WC] – 1° turno doppio

Non prima delle ore 14:00 Herbert (FRA) [WC]-Lucky Loser ancora non noto – 2° turno singolare

A seguire Fognini (ITA) [WC]-Bublik (KAZ) [5] – 2° turno singolare

Non prima delle ore 18:00 Wawrinka (SUI) [8]-van Assche (FRA) – 2° turno singolare

A seguire Sonego (ITA)-Shelbayh (JOR) [Q] – 2° turno singolare – Diretta tv su Sky Sport Uno (201, fino alle 18:00) e Sky Sport Tennis (203)

Foto: © e|motion/Bildagentur Zolles KG/Lars Maurer