Snowboardcross, Coppa del Mondo Les Deux Alpes 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 1-3 dicembre

Comincerà finalmente nel prossimo fine settimana la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. Nella prima tappa della nuova stagione si gareggerà sulle nevi di Les Deux Alpes, in Francia, dove si svolgeranno sia le gare individuali (maschile e femminile) che una prova a squadre.

Si inizierà venerdì 1 dicembre con le qualificazioni delle gare individuali, in programma a partire dalle ore 10:30. Chi passerà il turno si sfiderà poi sabato 2 nelle fasi finali (sia i maschi che le femmine) previste per le 12:30. Domenica 3 ci sarà invece la gara a squadre alle ore 10:40.

Le prove individuali di Les Deux Alpes si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport HD e in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it e Discovery+; la gara a squadre invece sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 2 HD e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare.

CALENDARIO LES DEUX ALPES 1-3 DICEMBRE SNOWBOARDCROSS

Venerdì 1 dicembre

Ore 10.30: qualificazioni maschili e femminili a Les Deux Alpes (Francia)

Sabato 2 dicembre

Ore 12.30: fasi finali maschili e femminili a Les Deux Alpes (Francia) – Diretta tv su Rai Sport HD

Domenica 3 dicembre

Ore 10.40: gara a squadre a Les Deux Alpes (Francia) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

Foto: LaPresse