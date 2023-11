Slopestyle, il meteo cancella le finali a Stubai. Gremaud e McEachran vincono, Flora Tabanelli settima

A Stubai (Austria) doveva essere il giorno delle finali della prima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Il meteo ha però guastato i piani: il forte vento di questa mattina e le previsioni di una fitta nevicata tra oggi pomeriggio e domenica hanno costretto gli organizzatori a cancellare l’evento. Sono così stati tenuti in considerazione i risultati delle qualificazioni di ieri per assegnare la vittoria, definire il podio e determinare i punti per la classifica generale.

La svizzera Mathilde Gremaud ha vinto con il punteggio di 87.50, precedendo la francese Tess Ledeux (85.50) e la neozelandese Ruby Star Andews (70.50). La nostra Flora Tabanelli, 16enne già medagliata ai Mondiali juniores, è riuscita a portare a casa un ottimo settimo posto (53.25) che fa ben sperare per il prossimo futuro.

Sul fronte maschile, invece, il canadese Evan McEachran si è imposto con il punteggio di 93.000 davanti agli statunitensi Mac Forehand (90.50) e Alexander Hall (88.75), mentre il quotato svizzero Andri Ragettli è rimasto giù dal podio (quarto con 88.25). Miro Tabanelli (fratello maggiore di Flora, è un classe 2004) ha chiuso in 19ma posizione (70.75, era stato il primo degli esclusi dalla finale nella prima batteria di qualifica).

