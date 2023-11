Sinner-Djokovic in tv oggi, Coppa Davis 2023: orario, programma, canale in chiaro, streaming

La Coppa Davis è alle sue battute finali. Quest’oggi sapremo chi tra Italia e Serbia si andrà a giocare l’ultimo atto contro l’Australia di Lleyton Hewitt; nello scontro diretto l’attenzione è catalizzata tutta sul match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il terzo in poco più di dieci giorni e che potrà risultare fondamentale.

Una nuova riedizione dell’incrocio tra il numero uno al mondo ed il giocatore più in forma del momento, che contro l’Olanda ha fatto capire di aver accantonato il quarto ko in cinque confronti con Nole nell’ultimo atto delle ATP Finals. Il doppio impegno dell’altoatesino sottolinea il suo ottimo stato fisico e, conoscendo la sua voglia di spostare l’asticella sempre più in alto, non vede l’ora di poter ritornare in campo con Nole.

Un match che potrebbe risultare fondamentale per l’economia della partita. Jannik Sinner e Novak Djokovic saranno infatti i secondi a scendere in campo nell’incrocio di Coppa Davis tra Italia e Serbia che scenderanno in campo alle ore 16.00 a Malaga, preceduti dal match tra i numeri 2 delle rispettive Nazionali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, secondo singolare della semifinale di Coppa Davis. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Tennis (canale 205); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC COPPA DAVIS

Sabato 25 novembre

Secondo singolare dalle ore 12.00 Jannik Sinner vs Novak Djokovic

In precedenza, a partire dalle ore 12.00, si giocherà il primo singolare tra i numeri 2 delle rispettive Nazionali. A seguire spazio al confronto tra i numeri 1 (Sinner-Djokovic).

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse