Sinner-de Minaur, i precedenti prima di Parigi-Bercy: ci sono due roventi finali, tra debutto e maturità

Jannik Sinner ha sconfitto Mackenzie McDonald al terzo set nel cuore della notte e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano ha liquidato lo statunitense e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale francese. L’altoatesino, reduce dal trionfo al torneo ATP 500 di Vienna, scenderà in campo sul cemento indoor transalpino nel tardo pomeriggio odierno, salvo forfait da non escludere considerando che ha giocato fino alle ore 02.36.

Jannik Sinner affronterà l’australiano Alex de Minaur nell’eventuale ottavo di finale. Il numero 4 al mondo sarà chiamato a sfidare l’insidioso oceanico, che ha battuto il britannico Andy Murray e il serbo Dusan Lajovic al terzo set. Il nostro portacolori dovrà stare molto attento al 24enne di Sydney, attuale numero 13 al mondo che nel corso di questa stagione ha vinto l’ATP 500 di Acapulco e perso la finale dell’ATP 500 di Londra. Alex de Minaur ha raggiunto anche la Finale al Masters 1000 di Toronto, dove è stato sconfitto proprio da Jannik Sinner con il punteggio di 6-4, 6-1.

Sinner e de Minaur si sono fronteggiati in cinque occasioni e il 22enne altoatesino ha sempre avuto la meglio contro il 24enne. Il primo confronto si consumò quattro anni fa nell’atto conclusivo delle Next Gen ATP Finals (4-2, 4-1, 4-2), poi nel 2020 il quarto di finale all’ATP 250 di Vienna vinto dall’azzurro in rimonta (6-7, 6-4, 6-1). Nel 2022 l’ottavo di finale agli Australian Open (7-6, 6-3, 6-4) e ai sedicesimi del Masters 1000 di Madrid (6-4, 6-1). Pochi mesi fa il già citato trionfo in Canada. Si tratta dunque di secco 5-0, con un solo set lasciato per strada dal nostro portacolori: 2 sigilli sul cemento indoor, 2 affermazioni sul cemento outdoor, 1 vittoria sulla terra rossa.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer