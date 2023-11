Serie A calcio, chi sono gli arbitri dell’undicesima giornata (3-6 novembre): Chiffi per Fiorentina-Juve, Atalanta-Inter a Sozza

Con la sfida tra Bologna e Lazio della serata odierna, scatterà il programma di gara dell’11ma giornata della Serie A 2023-2024. Turno assai delicato per quasi tutte le venti squadre del massimo campionato, piazzato a cavallo tra i sedicesimi di Coppa Italia e la quarta tornata della fase a gironi delle coppe europee. Per questo motivo, ogni partita del weekend che verrà non potrà darsi per scontata, anche quelle che all’apparenza propendono per una squadra in particolare.

Nella giornata di ieri sono uscite le designazioni arbitrali per ciò che riguarda il turno di questo weekend. Gianluca Rocchi, selezionatore del CAN, ha deciso di affidare la sfida tra Atalanta e Inter a Simone Sozza. Fiorentina–Juve verrà diretta da Daniele Chiffi, mentre Milan–Udinese vedrà all’opera Juan Luca Sacchi. Di seguito l’elenco completo di tutti i nomi che, gara per gara, calcheranno i prati di gioco per l’11ma giornata di Serie A.

ARBITRI UNDICESIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

BOLOGNA – LAZIO Venerdì 03/11 h.20.45

LA PENNA

ROSSI L. – MORO

IV: GHERSINI

VAR: SERRA

AVAR: DI VUOLO

SALERNITANA – NAPOLI Sabato 04/11 h.15.00

RAPUANO

LIBERTI – COLAROSSI

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

ATALANTA – INTER Sabato 04/11 h.18.00

SOZZA

DI IORIO – BERCIGLI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

MILAN – UDINESE Sabato 04/11 h.20.45

SACCHI

DE MEO – CAPALDO

IV: MONALDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DIONISI

H. VERONA – MONZA Domenica 05/11 h. 12.30

COLLU

PASSERI – COSTANZO

IV: MARESCA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: IRRATI

CAGLIARI – GENOA Domenica 05/11h. 15.00

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

ROMA – LECCE Domenica 05/11 h. 18.00

COLOMBO

BACCINI – MARGANI

IV: FOURNEAU

VAR: MAGGIONI

AVAR: PICCININI

FIORENTINA – JUVENTUS Domenica 05/11 h. 20.45

CHIFFI

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

FROSINONE – EMPOLI Lunedì 06/11 h. 18.30

MANGANIELLO

ROSSI M. – FONTANI

IV: BARONI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARINI

TORINO – SASSUOLO Lunedì 06/11 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

DI GIOIA – AFFATATO

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: MUTO

