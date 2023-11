Calendario Superlega volley: orari partite 4-5 novembre, programma, dove vederle in tv e streaming

Torna in campo la Superlega di volley maschile con sei partite e tutte le squadre protagoniste nel weekend tra sabato 4 e domenica 5 novembre. Dopo la Supercoppa giocata infrasettimanalmente e che ha visto Perugia imporsi, le dodici squadre del massimo campionato italiano di pallavolo tornano nei palazzetti per disputare la terza giornata di regular season. Si aprono le danze con l’anticipo Cisterna-Milano di sabato alle 18, poi grande pomeriggio domenicale di pallavolo con cinque partite in successione dalle 16 in poi.

Domenica 5 scenderà prima di tutti in campo una delle due squadre in testa alla classifica, alle 16 la Gas Sales Bluenergy Piacenza ospiterà infatti Farmitalia Catania, compagine reduce dalla prima vittoria stagionale arrivata sorprendentemente contro Cisterna. Si prosegue alle 17 con una sfida salvezza assai delicata e già importante, a Taranto arriva Padova, due squadre ancora senza vittorie e con i veneti che sono gli unici ancora completamente a secco di punti. Un’ora dopo, alle 18.00, match di alto livello che suscita grande curiosità a Modena, dove la Valsa Group aspetta l’ambiziosa Mint Vero Volley Monza.

La partita di cartello e quella più attesa è senza dubbio quella che prenderà il via alle 18.30, dopo essersi affrontate mercoledì per il primo trofeo stagionale, Civitanova e Perugia saranno di nuovo faccia a faccia per uno scontro di altissima classifica. La Sir Susa Vim Perugia non ha ancora perso un set in questo avvio di campionato, mentre la Lube ha raccolto una vittoria e una sconfitta. La squadra di Blengini avrà poi grande voglia di rifarsi dopo la rimonta subita in Supercoppa. Si chiude il programma con un’altra sfida da acquolina in bocca, Rana Verona ospita alle 19.30 Itas Trantino, in una partita che promette faville.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno due partite visibili in chiaro in tv. L’anticipo tra Cisterna Volley e Allianz Milano di sabato 4 novembre alle 18.00 sarà trasmesso su RaiSportHD; mentre la partita domenicale che si potrà vedere senza abbonamento è la super sfida tra Civitanova e Perugia, con canale di riferimento sempre RaiSportHD.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY SABATO 4 E DOMENICA 5 NOVEMBRE

Sabato 4 ore 18.00 Cisterna Volley vs Allianz Milano – Diretta tv su RaisportHD, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv

Domenica 5 ore 16.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Farmitalia Catania – Diretta streaming su Volleyball World Tv

Domenica 5 ore 17.00 Gioiella Prisma Taranto vs Pallavolo Padova – Diretta streaming su Volleyball World Tv

Domenica 5 ore 18.00 Valsa Group Modena vs Mint Vero Volley Monza – Diretta streaming su Volleyball World Tv

Domenica 5 ore 18.30 Cucine Lube Civitanova vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaisportHD, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv

Domenica 5 ore 19.30 Rana Verona vs Itas Trentino – Diretta streaming su Volleyball World Tv

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY SABATO 4 E DOMENICA 5 MARZO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

CISTERNA-MILANO

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PIACENZA-CATANIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TARANTO-PADOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MODENA-MONZA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CIVITANOVA-PERUGIA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.

VERONA-TRENTINO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Duilio Della Libera