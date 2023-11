Sci di fondo oggi in tv, Mass start 20 km Ruka 2023: orari, programma, streaming, italiani in gara

Ultimo giorno di competizioni a Ruka nella Coppa del Mondo di sci di fondo, almeno per il weekend inaugurale. Si chiude con le 20 km a tecnica libera con partenza di massa: le donne saranno al via alle 10:00, gli uomini andranno invece in scena alle 12:35.

Solo una l’azzurra alla partenza in questa occasione, ed è Francesca Franchi, mentre per le altre sono evidentemente attesi nuovi lidi nelle prossime settimane. Per quanto riguarda gli uomini, invece, quintetto di presenze con, oltre a Federico Pellegrino, l’esordio stagionale di Elia Barp. Quanto ai favori del pronostico, non c’è molto da rimarcare: Iivo Niskanen sfida i norvegesi, le svedesi potranno avere buon margine di controllo.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà a Ruka oggi con le due 20 km. Queste saranno visibili in diretta tv su RaiSport (tute), Eurosport 1 (donne) ed Eurosport 2 (uomini), oltre che in streaming su Discovery+, eurosport.it, Sky Go, DAZN e RaiPlay.

CALENDARIO 20 KM RUKA 2023 OGGI

Domenica 26 novembre

Ore 10:00 20 km a inseguimento TL femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 12:35 20 km a inseguimento TL maschile – Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUKA 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (integrale), Eurosport 1 (donne), Eurosport 2 (uomini)

Diretta streaming: Discovery+, eurosport.it, Sky Go, DAZN, RaiPlay

20 KM RUKA 2023: ITALIANI IN GARA

UOMINI: Federico Pellegrino (14), Davide Graz (37), Elia Barp (40), Paolo Ventura (45), Simone Daprà (50)

DONNE: Francesca Franchi (33)

