Sci alpino, un fine settimana anomalo: gareggiano solo le donne in Nord America, niente uomini dal 24 al 26 novembre

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 si prepara per i prossimi appuntamenti. Ci attende un weekend (quello del 24-26 novembre) decisamente particolare, dato che sarà dedicato al Circo Bianco al femminile, dato che il comparto maschile si prenderà qualche giorno di riposo prima di intraprendere la sua trasferta nordamericana.

Le donne, invece, anticiperanno i colleghi e valicheranno l’Oceano Atlantico, proprio per andare a disputare le prime gare negli Stati Uniti. Come tradizione, infatti, ci attende il fine settimana di Killington nello stato del Vermont, con due prove tecniche in programma di estrema importanza e che, per i colori italiani, hanno spesso regalato soddisfazioni.

Quale sarà il calendario del weekend nel New England? Sulla pista “Superstar” si partirà nella giornata di sabato 25 novembre con il secondo gigante della stagione, mentre nella giornata di domenica 26 novembre toccherà allo slalom, il terzo della stagione dopo i due disputati nella tappa lappone di Levi.

Il weekend di Killington sarà trasmesso in diretta tv (in base al palinsesto) da Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni gara per non perdere nemmeno un secondo della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024 (orari italiani)

Sabato 25 novembre

Ore 16.00 prima manche gigante

Ore 19.00 seconda manche gigante

Domenica 26 novembre

Ore 16.00 prima manche slalom

Ore 19.00 seconda manche slalom

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse