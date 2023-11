Sci alpino: Shiffrin precede Duerr e Vlhova nella prima manche dello slalom di Killington

Comanda Mikaela Shiffrin dopo la prima manche dello slalom di Killington. L’americana va a caccia del sesto successo della carriera sulle nevi americane, ma non mancherà la concorrenza nella seconda manche. La lotta per la vittoria, infatti, è apertissima, visto che le prime cinque sono racchiuse in 49 centesimi. Una prova ottima quella di Shiffrin, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte finale, guadagnando molto sulle rivali.

Seconda piazza per la solita Lena Duerr. La tedesca si conferma tra le posizioni altissime della classifica, chiudendo a 19 centesimi dall’americana. Terzo posto per la slovacca Petra Vlhova con un ritardo di 28 centesimi dalla vincitrice.

In quarta posizione c’è la svizzera Wendy Holdener (+0.37), che ha preceduto la croata Leona Popovic (+0.49), che sembra essere l’ultima in corsa per il podio o la vittoria.

Il distacco sale sopra il secondo dal sesto posto dell’americana Paula Moltzan, staccata di 1.21 dalla connazionale. Settima la ceca Martina Dubovska (+1.26), mentre all’ottavo posto a pari merito si sono piazzate la canadese Laurence St-Germain e la croata Zrinka Ljutic (+1.30). Completa la Top-10 la svizzera Michelle Gisin (+1.35).

