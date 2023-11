Sci alpino: Robinson sorprende nella prima manche a Killington. Bassino e Brignone in lotta per il podio

Alice Robinson si prende a sorpresa la vetta della classifica dopo la prima manche del gigante di Killington. Una prestazione eccellente della neozelandese, partita con il pettorale 9, che ha fatto la differenza nella parte più ripida del tracciato. Una lotta per la vittoria comunque apertissima, visto che ci sono tre atlete separate da soli otto centesimi tra di loro.

Infatti al secondo posto c’è la svedese Sara Hector, che ha accusato un ritardo di 6 centesimi da Robinson. Sono otto, invece, quelli di distacco tra la neozelandese a la svizzera Lara Gut-Behrami, che occupa attualmente la terza posizione a metà gara.

In piena corsa per il podio c’è anche Marta Bassino. Una buona prima manche quella della piemontese, che ha perso decimi importanti nella parte finale, chiudendo comunque a 21 centesimi da Robinson. Appena dietro la nativa di Cuneo c’è Mikaela Shiffrin (+0.23), che cerca ancora il primo successo in carriera in gigante a Killington.

Sesta posizione per Federica Brignone (+0.48), che ha perso progressivamente lungo tutta la manche, soprattutto nell’ultimo tratto, ma la valdostana è comunque in piena corsa per il podio. Al settimo posto c’è la canadese Valerie Grenier (+0.54), mentre è solamente ottava la slovacca Petra Vlhova (+0.94). Nona l’austriaca Julia Scheib (+1.04), con il pettorale 23, mentre completa la Top-10 la canadese Britt Richardson (+1.08).

A ridosso delle prime dieci c’è una positivissima Sofia Goggia, scesa con il pettorale 31 e con la pista già decisamente rovinata. La bergamasca ha concluso ad 1.57 dalla vetta, ma può lottare per un ingresso in Top-10.

