Sci alpino, pagelle slalom Killington: Shiffrin torna a dominare, Duerr spreca, Rossetti che sorpresa

PAGELLE SLALOM KILLINGTON

Mikaela Shiffrin 9 Torna a dominare, smaltiti i problemi fisici. Un mix di gestione e aggressività la cui somma fa dominio, molto più di quanto dicano i 33 centesimi che rifila a Vlhova. Perché la sua vittoria non è mai stata in discussione.

Petra Vlhova 8 Nella prima manche è sfortunata a pescare il pettorale 6 e paga dazio alla pista un po’ rovinata, nella seconda parte di gara si scatena e prova a mettere pressione a Shiffrin ma non c’è nulla da fare.

Wendy Holdener 7.5 Si ritrova al momento giusto. Non era piaciuta nella prima parte della stagione, ha innestato le marce alte nella prima manche sfruttando al meglio la pista ma è positiva anche la seconda manche dove riesce a scavalcare Duerr per un podio che fa bene alla mente.

Lena Duerr 5.5 Situazione ideale nella prima manche, numero 1 e tracciatura del suo allenatore. La sfrutta al meglio restando vicina a Shiffrin, nella seconda manche non mette la giusta determinazione in pista, subisce curve e dossi nel finale e scende da un podio che sembrava quasi certo.

Marta Rossetti 8 Miglior risultato della carriera. Un quinto posto da sogno in mezzo a tante star della specialità. Piacciono l’atteggiamento, la tecnica, la capacità di gestione di situazioni non facili, sia nella prima che nella seconda manche. Una gara che potrebbe cambiare la sua stagione e forse la carriera.

Lara Della Mea 7 Nella prima manche risulta la migliore di quelle scese con un pettorale alto. Affronta la pista con l’atteggiamento giusto e dimostra di valere le prime 15 della graduatoria. E nelle prime 15 ci arriva, nonostante qualche imprecisione in una seconda manche non semplice. Per la seconda volta su tre a punti.

Foto Lapresse