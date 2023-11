Calendario sci alpino, orari gare Beaver Creek e Tremblant: programma, tv, streaming 1-3 dicembre

Si entra finalmente a pieno regime per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 con entrambi i settori protagonisti ogni fine settimana e non solo. Per quanto riguarda i maschi è la settimana del trittico di velocità a Bever Creek (Stati Uniti) con due discese, venerdì e sabato, e un super-g domenicale in programma sulla mitica Birds of Prey. Ragazze che dopo il fine settimana di Killingont si trasferiscono a Tremblant (Canada) per due giganti nel weekend.

Scalpitano per iniziare la loro stagione anche gli uomini-jet, che dopo entrambe le gare annullate a Zermatt/Cervinia sono volati dall’altra parte dell’oceano per la prima trasferta americana e il classico appuntamento in Colorado. Settimana dedicato interamente alla velocità con la meravigliosa Birds of Prey a fare da teatro a due discese, in programma venerdì 2 e sabato 3 dicembre alle 18.45 italiane, e un super-g previsto per domenica 3 allo stesso orario. Si partirà martedì con la prima di tre prove cronometrate, e in casa Italia l’attesa è spasmodica. Dominik Paris non vede l’ora di tornare in gara, Mattia Casse sembra più che sul pezzo così come Florian Scheider. Velocità azzurra che torna di prepotenza a riscoprire anche i giovani, sono attese conferme da Benjamin Alliod mentre tornerà finalmente in gara dopo il brutto infortunio Giovanni Franzoni, talento cristallino.

Ragazze che dopo il fine settimana di Killingont sulla “Superstar” che ha visto imporsi Lara Gut e Mikaela Shiffrin rispettivamente in gigante e slalom si spostano in terra canadese per l’esordio di Tremblant, località che ospiterà due giganti consecutivi. Occasione del riscatto per l’Italia che ha mancato il podio per la prima volta nella breve storia delle gare del Vermont con una Federica Brignone in difficoltà nell’adattamento con la neve e un’uscita che fa male nella seconda manche di Marta Bassino. Si sorride invece per il rientro nella top-10 di Sofia Goggia, che in terra canadese partirà a ridosso delle quindici e proverà a scalare ancora posizioni in classifica,

L’ultimo weekend di questa prima trasferta americana che si snoda tra Beaver Creek (uomini) e Tremblant (donne), sarà trasmesso in diretta tv (in base al palinsesto) da Eurosport e RaiSportHD. In streaming si potranno seguire tutte le gare su NOW, DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. Mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale di ogni prova e ogni gara, per non perdervi davvero un minuto della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

Martedì 28 novembre

Orario da definire Primo training discesa maschile Beaver Creek

Mercoledì 29 novembre

Orario da definire Secondo training discesa maschile Beaver Creek

Giovedì 30 novembre

Orario da definire Terzo training discesa maschile Beaver Creek

Venerdì 1 dicembre

Ore 18.45 Discesa libera maschile Beaver Creek

Sabato 2 dicembre

Ore 17.00 Prima manche gigante femminile Tremblant

Ore 18.45 Discesa libera maschile Beaver Creek

Ore 20.15 Seconda manche gigante femminile Tremblant

Domenica 3 dicembre

Ore 17.00 Prima manche slalom femminile Tremblant

Ore 18.45 Super-g maschile Beaver Creek

Ore 20.15 Seconda manche slalom femminile Tremblant

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Marco Trovati / Pentaphoto