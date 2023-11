Sci alpino, la prima volta sulla Gran Becca. Comincia la stagione degli uomini-jet

Sarà un fine settimana comunque storico per la Coppa del Mondo di sci alpino, visto che sabato e domenica sono in programma due discese sulla Gran Becca. Sarà una prima volta assoluta per il Circo Bianco su una pista che mette in collegamento la cittadina svizzera di Zermatt e Cervinia. Lo scorso anno era stato impossibile organizzare le gare, mentre in questa stagione è tutto pronto, nonostante i problemi con il maltempo (neve e forte vento) che hanno portato alla cancellazione della seconda prova cronometrata.

Nonostante non ci siano indicazioni passate e con la prima prova davvero poco significativa, l’uomo da battere è comunque chi ha vinto le ultime due coppe di discesa consecutive e dunque Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese cercherà subito di realizzare una doppietta per mettere pressioni agli avversari e per cominciare nel migliore dei modi la sua stagione.

I principali rivali sono Vincent Kriechmayr e Marco Odermatt, soprattutto quest’ultimo che vuole vivere una stagione clamorosa e nella quale andrà a caccia della conquista di tre coppe (gigante, superG e discesa). Kilde dovrà poi stare attento anche in casa propria con il connazionale Adrian Smiseth Sejersted, senza dimenticare lo svizzero Niel Hintermann, gli austriaci Otmar Striedinger e Daniel Hemetsberger e anche i canadesi come Cameron Alexander e soprattutto James Crawford.

In questo folto gruppo, però, si inseriscono benissimo anche gli italiani. Dominik Paris ha provato la Gran Becca in allenamento e questo può essere un vantaggio. L’altoatesino cerca il riscatto dopo una stagione passata senza podi in discesa e quindi va a caccia subito dell’acuto. Fari puntati anche Florian Schieder e Mattia Casse, già pimpanti nella prima prova, dove c’è stata la clamorosa sorpresa di Benjamin Jacques Alliod (secondo con salto di porta), che vuole regalarsi un sogno alla sua prima gara della carriera in Coppa del Mondo.

FOTO: LaPresse