Sci alpino, le impressioni di Schieder e Casse sulla nuova pista di Zermatt-Cervinia

Si muovono i primi passi nella stagione 2023-2024 della Coppa del Mondo di sci alpino. Da Zermatt-Cervinia avrà inizio la stagione della velocità con due discese libere previste al maschile nel prossimo fine settimana, mentre la settimana successiva sarà la volta del femminile. Oggi è andata in scena la prima prova sulla nuova pista italo-svizzera, con azzurri protagonisti: a sorpresa il giovane Benjamin Jacques Alliod si è piazzato secondo, mentre Florian Schieder si è messo in quarta posizione e Mattia Casse in nona.

Queste le impressioni di Schieder: “Vento in pista non ce n’era, ma era difficile essere veloci perché era tutto da studiare. Comunque per me è stata una bella prova, ma vedremo nei prossimi giorni come andranno le cose”.

Questo invece il pensiero di Casse: “A fine piano ho sbagliato e ho perso molta velocità, poi ci vuole un po’ per recuperare. La pista nel complesso è abbastanza facile. Con la neve gli organizzatori hanno fatto un bel lavoro. La giornata oggi era molto bella e il primo training dopo molto tempo è sicuramente una bella sensazione. Adesso bisognerà lavorare molto per andare più veloci”.

Foto: Lapresse