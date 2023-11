Sci alpino, c’è la neve a Cervinia: a rischio una delle due discese del fine settimana

L’inizio a Solden è stato da dimenticare, ma ci sono rischi anche con il proseguimento della Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. Dopo l’annullamento del gigante d’apertura, ecco il primo week-end di velocità sull’inedita discesa libera di Zermatt-Cervinia.

Oggi, sulle nevi italo-svizzere, è arrivato lo stop per la seconda prova cronometrata: il vento intenso ed una forte nevicata hanno reso impossibile lo svolgimento del penultimo allenamento ufficiale in vista delle gare di sabato e domenica.

Per fortuna le previsioni meteo danno uno spiraglio libero in vista di sabato, giornata dedicata alla discesa che, come detto, aprirà il massimo circuito internazionale: previsto il sole, non dovrebbero esserci problemi a gareggiare.

Dubbi invece in vista di domenica: al momento sono annunciate precipitazioni che potrebbero mettere a repentaglio lo svolgimento della gara.

Foto: Lapresse