Sci alpino, Dominik Paris cerca risposte dopo una stagione negativa. Cervinia una buona chance per partire forte

Dopo l’antipasto di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino alza definitivamente il sipario sulla nuova stagione. Rispetto ad altri anni anche i velocisti sono chiamati subito ad essere protagonisti fin dalle prime settimane di novembre, visto che questo fine settimana ci sarà un doppio appuntamento, totalmente nuovo nel Circo Bianco. In programma infatti ci sono due inedite discese libere sulla pista Gran Becca, che collega Zermatt e Cervinia.

Chi cerca il riscatto dopo una stagione passata negativa è senza alcun dubbio Dominik Paris. L’altoatesino non è mai riuscito a salire sul podio in discesa, mentre lo ha fatto una sola volta in superG (secondo posto a Cortina). Un anno passato da dimenticare con i quinti posti di Kitzbuehel e Soldeu come migliori risultati della stagione in libera.

Nonostante la carta d’identità segni un anno in più (sono 34) l’Italia si affida ancora una volta al nativo di Merano. Paris è sicuramente il faro della velocità azzurra, l’atleta da cui bisogna aspettarsi i migliori risultati. Una stagione passata da cancellare in fretta, con l’obiettivo sempre nella testa di provare a vincere quella coppa di discesa che ancora manca nella bacheca del campione altoatesino.

Non sarà assolutamente facile, ma il calendario quest’anno mette proprio questa doppia discesa di Zermatt-Cervinia, che può davvero subito essere l’occasione giusta per lasciarsi il passato alle spalle e ripartire subito forte. Sarà una gara inedita per tutti, ma Paris ha già avuto il vantaggio di allenarsi su questa pista e dunque può avere qualcosa in più dei suoi avversari. Piccoli vantaggi che possono diventare ancora più grandi al momento di uscire dal cancelletto, con la speranza di vedere Dominik subito sul podio.

