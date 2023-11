Sci alpino, chi è Benjamin Jacques Alliod: il nome nuovo dell’Italia che ha stupito in prova a Cervinia

L’austriaco Otmar Striedinger ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa di Zermatt-Cervinia, ma a prendersi le luci della ribalta è stato un giovane sciatore italiano di 23 anni, partito con il pettorale numero 68. Si tratta di Benjamin Jacques Alliod, che ha clamorosamente concluso al secondo posto a 32 centesimi dalla vetta.

Nel risultato stupefacente del valdostano, va comunque ricordato che ha saltato una porta, proprio come ha fatto Striedinger. Nonostante questo Alliod ha decisamente stupito e sicuramente ora c’è la grande curiosità nel vedere come si comporterà nelle prossime due prove e poi anche in gara sabato e domenica, dove l’obiettivo più realistico deve essere quello di provare a conquistare dei punti.

La Gran Becca è una pista inedita per la Coppa del Mondo, ma la stessa coppa lo è per Alliod, che non ha mai disputato una gara in carriera nel massimo circuito. Sicuramente una scelta forte da parte degli allenatori azzurri, che probabilmente credono molto in questo ragazzo, visto che anche in Coppa Europa il valdostano non ha mai conquistato il podio e il suo miglior risultato è stato un quinto posto in discesa a Sella Nevea.

La squadra azzurra di discesa è molto esperta e sicuramente è importante che ci siano delle forze fresche e dei giovani che si affacciano in Coppa del Mondo. Alliod e Giovanni Franzoni sono sicuramente i più attenzionati da questo punto di vista, con il valdostano che ha già risposto presente alla prima occasione. Domani un nuovo test per conoscere ancora di più questo ragazzo, che potrebbe davvero diventare la più bella sorpresa della stagione.

FOTO: FISI/Pentaphoto