Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Alberto Cirio: “Vogliamo dimostrare di poter fare la pista di bob a Cesana”

Il Cio sembrava aver dato il verdetto finale, escludendo le possibilità di una pista da bob italiana verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Serve una pista già pronta”, dunque non una da rifare completamente come quella di Cortina, praticamente già scartata, o una da ristrutturare come quella di Cesana.

Eppure le speranze di utilizzare il catino piemontese non sono ancora tramontate del tutto. Negli ultimi giorni si stanno muovendo in tanti per provare a far cambiare idea al Cio.

Tra questi anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio che si è espresso così in delle dichiarazioni riportate dall’ANSA: “Ci hanno chiesto ufficialmente di aggiornare il nostro dossier: lo stiamo facendo, correndo come dei matti, con l’obiettivo di riuscire a dimostrare che il bob a Cesana si può fare”.

E ancora: “Sul dossier olimpico noi stiamo lavorando, ma siamo seri: ci siamo aperti a Cesana nel momento in cui Cortina è tramontata e si doveva andare al di fuori del territorio nazionale, fatto che tradirebbe lo spirito olimpico. Siamo italiani, non diciamo abbasso Cortina, ma viva l’Italia”.

Foto: Lapresse